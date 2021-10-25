В Баку прошли Дни татарского кино

"Дни татарского кино" были организованы представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с "Татаркино"

"Дни татарского кино" организованы в Баку представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с "Татаркино".

Как передает Report, на площадке Дома кино при Союзе кинематографистов Азербайджана состоялось открытие фестиваля показом драмы "Мулла" (2018 год, режиссеры Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев).

С приветственной речью к собравшимся обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, далее почетный гость из Казани - директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова рассказала зрителям о кинофестивале, о фильмах-участниках, ответила на интересующие вопросы.

В центре современного искусства YARAT прошел показ музыкальной комедии "Апипа" (2020 год, режиссёр Ильшат Рахимов), а после просмотра фильма зрители смогли насладиться выступлением заслуженной артистки Татарстана Алсу Абульхановой.

В Русском доме в Баку (РИКЦ) гости посмотрели фильм "Халима" (2017 год, режиссер Юлия Захарова), который особенно понравился молодому поколению и спровоцировал живую, интересную дискуссию среди зрителей.

Гостями кинофестиваля стали представители татарской общины в Азербайджане, деятели культуры и искусств, представители молодёжных организаций и др.