В Баку прошел концерт симфонического оркестра Казахстана - ФОТО

В Баку прошел творческий концерт эстрадно-симфонического оркестра Западно-Казахстанской области с участием солистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы иностранных дипломатических миссий, представители творческой интеллигенции, общественности, а также соотечественники.

Оркестр под управлением известного казахстанского дирижера Каната Ахметова и солисты тюркоязычных стран исполнили для гостей вечера народные песни, а также произведения таких известных композиторов как Курмангазы, М.Бегалиев, П.Бюльбюль оглы, М.Магомаев, Жаяу Муса Байжанулы, С.Байтереков и др.

Отметим, что концерт был организован ТЮРКСОЙ и посольством Казахстана при поддержке министерства культуры Азербайджана.