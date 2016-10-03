В Баку пройдет выставка, посвященная Сергею Есенину

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 5 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки "Мой край, задумчивый и нежный…", приуроченной к 121-й годовщине со дня рождения известного русского поэта Сергея Есенина.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в нее вошли фотографии, картины, рисунки, скульптуры, документы, печатные издания и предметы быта из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина села Константиново, Рязанской области. Экспозиция, предоставленная этим музеем, демонстрируется в Азербайджане впервые.

Выставка организована посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством культуры и туризма Рязанской области, дирекцией Государственного музея-заповедника С.А. Есенина (село Константиново, Рязанская область).

Как ожидается, в церемонии открытия выставки примут участие посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон, известные ученые-литературоведы, деятели культуры, представители общественности, СМИ.