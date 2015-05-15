​В Баку пройдет VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и туризма и Фонда Мстислава Ростроповича 17-24 мая в Баку состоится VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

Как сообщает Report, на фестивале выступят всемирно известные музыканты и коллективы. Молодежный симфонический оркестр Луиджи Керубини, Центр оперного пения Галины Вишневской, Риккардо Мути, Игорь Бутман, Александр Соловьев, Арсений Чубачин, а также известные азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла и солисты выступят на сцене Азербайджанской государственной филармонии, Дворца Гейдара Алиева, Зала камерной и органной музыки, Национального музея искусств.

В рамках фестиваля в исполнении оперных певцов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и труппы Центра оперного пения Галины Вишневской будет продемонстрирована опера "Паяцы" известного итальянского композитора Р.Леонкавалло.