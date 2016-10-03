В Баку пройдет Фестиваль прикладного искусства

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 14-15 октября в Германо-азербайджанском культурном объединении Капельхаус пройдет VI Фестиваль прикладного искусства.

Как сообщает Report со ссылкой на Капельхаус, на фестивале под названием «Осеняя палитра», будут представлены изделия ручной работы талантливых мастеров из Баку: предметы декоративно-прикладного искусства - художественная вышивка, ювелирные изделия, керамика, вязание, макраме, резьба по дереву, лепка, батик, витраж, бисероплетение и другие.

Фестиваль пройдет при организации Объединения творческих людей Bəzək.