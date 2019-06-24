В Баку приехал Сами Юсуф

В Баку приехал певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф.

Ка сообщает Report, об этом певец написал на своей странице в İnstagram.

Поделившись фотографией, снятой в Приморском национальном парке, он написал "Я наслаждаюсь прекрасным Баку".

Напомним, что прославившийся альбомом "Аль-Муаллим" Сами Юсуф также является посланцем мира ООН. Всемирно известный певец и композитор объявлен журналом "Time" "Самой большой рок-звездой исламского мира" и "Самым известным в мире английским мусульманином".