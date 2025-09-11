Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Искусство
    • 11 сентября, 2025
    • 12:47
    В Баку пресечена незаконная эксплуатация исторического памятника

    В Баку в ходе проверки объектов историко-культурного наследия выявлен факт незаконного использования бани, расположенной по адресу Ясамальский район, улица Заргарпалан, 48.

    Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

    Согласно информации, здание является архитектурным памятником местного значения, находящимся под государственной охраной.

    В ходе расследования было установлено, что срок действия представленного договора аренды истек. В соответствии с законодательством, использование исторических и культурных памятников в научных, культурных, религиозных, служебных и туристических целях, их сдача в аренду и приватизация архитектурных памятников местного значения должны осуществляться с согласия Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия. Было установлено, что использование указанного нежилого помещения, в том числе сдача его в аренду, осуществлялись без соответствующего согласования. 

    В результате мер, принятых Государственной службой, незаконное использование памятника было пресечено.

    Bakıda tarixi abidədən qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb

