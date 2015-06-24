​В Баку представят "Фикси-шоу"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В канун нового года в Баку будет продемонстрирован любимый детьми сказочный и анимационный фильм "Fiksi-şou" ("Фикси-шоу").

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Азербайджанский государственный русский драматический театр имени С.Вургуна.

Шоу-спектакль состоится 26, 27 и 28 декабря на сцене Русского драматического театра.

"Фикси-шоу" является театрализованным спектаклем с участием героев полюбившегося детям анимационного фильма. Организаторы обещают интересный спектакль.

Билеты уже в продаже.