В Баку открылась выставка работ французского фотографа Поля Надара

В столице открылась выставка известного французского фотографа Поля Надара.

В столице открылась выставка известного французского фотографа Поля Надара.

Как передает Report, экспонируемые фотографии представлены в Азербайджане впервые. Выставка организована посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана.

Выступая на открытии мероприятия, заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что выставка организована в рамках культурных связей между Азербайджаном и Францией.

"Богатое историко-культурное наследие Азербайджана всегда привлекало внимание зарубежных путешественников. Об этом позволяет говорить и выставка Поля Надара", - сказала замминистра культуры.

Она добавила, что на выставке будут представлены около 70 фотографий.

Затем на мероприятии выступил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Он отметил, что Поль Надар был сыном и преемником известного фотографа Феликса Надара (1820-1910), одного из пионеров фотографического искусства во Франции 19-го века и основателя престижной компании "Надар". Сделанные Феликсом Надаром портреты его современников представляют собой выразительные образы известных личностей Франции, среди них Виктор Гюго, Жорж Санд и др.

В своем творчестве Поль Надар хотел создать современную фотографию, которая отражала бы реальную жизнь. В 1890 году он принял предложение совершить путешествие из Парижа в Стамбул, а затем в Тбилиси, Баку и Ташкент.

Посол подчеркнул, что в путешествии Поль Надар снял около тысячи фотографий, эти фотографии впоследствии были представлены на международных выставках и конференциях, сейчас они хранятся во Франции в архиве мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при министерстве культуры Франции.

"Эти фотографии, снятые 130 лет назад, предоставляют нам возможность посмотреть на Баку того периода глазами французского фотографа. Верю, что выставка внесет вклад в развитие и расширение отношений между Францией и Азербайджаном в сфере культуры", - подчеркнул посол.

Отметим, что фотографии с выставки, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при Министерстве культуры Франции, которые, в рамках выставки, разделены на три тематических раздела: "Портреты великих", "Баку" и "Путешествие в Туркестан".

Выставка продлится в Национальном музее искусства до 15 февраля 2022 года.