​В Баку начались четырехдневные гастроли Театра имени Вахтангова

Государственный академический театр имени Е.Вахтангова начал в воскресенье гастроли в Азербайджане. Они проходят в рамках третьего международного театрального фестиваля М.А.Р., название которого представляет собой сокращение от трех слов: music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, основная часть фестиваля пройдет 10-20 октября. "А четырехдневные гастроли вахтанговцев - это своего рода предисловие, прекрасный эпиграф к нему", - сказал художественный руководитель М.А.Р. Кямран Шахмардан.