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    В Бакинском детском театре отметят 120-летний юбилей Есенина

    Спектакль состоится в зале Союза театральных деятелей Азербайджана

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится показ нового спектакля театральной студии "Гюнай" при Бакинском детском театре. 

    Как сообщает Report, спектакль будет поставлен по случаю 120-летнего юбилея Есенина.

    Показ состоится 13 марта в зале Союза театральных деятелей Азербайджана. Автором сценария и режиссером спектакля "Есенин" является Лариса Тарусова, хореограф - Гюнеш Талыбова.

    Главные роли исполняют Аллан Сулейкин и Лейла Юсубова. 

    Начало спектакля в 15:00.

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