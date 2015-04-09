Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоится премьера комедии Али Самедли "За день до свадьбы".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба театра. Премьера запланирована на 16 апреля в 19:00.

Отметим, что спектакль посвящается 60-летию народной артистки, комедийной актрисы, удостоенной ордена "Шохрет", Афаг Баширгызы.

В спектакле, насыщенном неожиданными и интересными ситуациями, должностное лицо умирает за день до свадьбы сына. Его супруга решает скрыть это от всех. Она считает, что смерть мужа не только расстроит свадьбу сына, но и нанесет удар по некоторым их интересам. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься похоронами, семья продолжает подготовку к свадьбе. Внезапно "мертвец" оживает... И... Все принимает другой оборот...

Отметим, что режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник Набат Самедова, музыкальный руководитель народный артист Анвер Садыгов, музыкальный оформитель Эмин Гасанов.

Музыка к спектаклю будет исполнена Анвером Садыговым.

В главных ролях - народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженный артист Алекпер Алиев, актеры Алимамед Новрузов, Гюльджахан Саламова, Мойле Мирзалиев, Гюльтадж и Гусейн Алили, Эльнара Нагдалиева, Гюльнара Азизова, Зиядхан Джабраилов, Расмийя Нурмамедова, Руслан Мурсалов, Агахан Шарифов.

Балетмейстеры - Елена и Закир Агаевы.