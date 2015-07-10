Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена премия "Гызыл Пери" ("Qızıl Pəri").

Как сообщает Report, информацию распространила Киностудия "Азербайджанфильм".

Учредителями премии являются Гильдия профессиональных кинорежиссеров Азербайджана, Гильдия киноактеров и Гильдия продюсеров.

Премия учреждена в целях оказания помощи развитию аудиовизуальной области (кино и тв), сохранения материально-духовных ценностей, поощрения работающих в этой сфере профессионалов - авторов, исполнителей и продюсеров.

Периодичность конкурса и количество номинаций будут установлены в зависимости от степени конкуренции и альтернативности аудиовизуальных произведений азербайджанского производства.

Номинации премии "Гызыл Пери" могут быть нижеследующими:

1. Лучший художественный фильм

2. Лучший телефильм (сериал или авторская передача)

3. Лучший документальный фильм

4. Лучший мультипликационный фильм

5. Лучший режиссер

6. Лучший продюсер

7. Лучший оригинальный сценарий

8. Лучшая актриса

10. Лучший актер

11. Лучший оператор

12. Лучший художник

13. Лучший композитор

14. Лучший дебют

15. За вклад в развитие национального кино

16. За вклад в развитие национального телевидения

Режиссеры представленных к номинации аудиовизуальных произведений и кандидаты на представленные номинации должны быть гражданами Азербайджана.

Победители премии "Гызыл Пери" будут выбраны путем тайного голосования жюри в составе профессиональных представителей азербайджанского кино и телевидения.

Отметим, что первый конкурс премии "Гызыл Пери" проходит среди работ 2010-2015 гг.

Прием заявлений и произведений продлится до 1 октября 2015 года.