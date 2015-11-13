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    ​В Азербайджане сократилась статистика посетителей детских театров

    В стране действуют 7 детских театров

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане действуют 7 детских театров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 1990 году в стране насчитывалось всего 4 детских театра.

    В 1990 году статистика посетивших детские спектакли зрителей составляла 398 000, а количество показанных спектаклей - 1261.

    Хотя в течение 2014 года в детских театрах представили 1767 постановок, посетителей было 188 000 человек.

    Отметим, что в различные годы количество детских театров в Азербайджане менялось в пределах 8 и 9.

    Начиная с 2000 года в статистике посетителей детских театров наблюдался спад.

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