​В Азербайджане сократилась статистика посетителей детских театров

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане действуют 7 детских театров.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 1990 году в стране насчитывалось всего 4 детских театра.
В 1990 году статистика посетивших детские спектакли зрителей составляла 398 000, а количество показанных спектаклей - 1261.
Хотя в течение 2014 года в детских театрах представили 1767 постановок, посетителей было 188 000 человек.
Отметим, что в различные годы количество детских театров в Азербайджане менялось в пределах 8 и 9.
Начиная с 2000 года в статистике посетителей детских театров наблюдался спад.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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