​В Азербайджане сократилась статистика посетителей детских театров

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане действуют 7 детских театров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 1990 году в стране насчитывалось всего 4 детских театра.

В 1990 году статистика посетивших детские спектакли зрителей составляла 398 000, а количество показанных спектаклей - 1261.

Хотя в течение 2014 года в детских театрах представили 1767 постановок, посетителей было 188 000 человек.

Отметим, что в различные годы количество детских театров в Азербайджане менялось в пределах 8 и 9.

Начиная с 2000 года в статистике посетителей детских театров наблюдался спад.