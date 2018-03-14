В Аздраме представят спектакль "Gəl baharım, gəl yazım"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Академический национальный драматический театр в дни Новруз байрамы представит юным зрителям спектакль "Gəl baharım, gəl yazım".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль поставлен по одноименному произведению Ханым Гасановой.

Режиссер постановки - Анар Бабалы, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, постановка танцев - Лалы Гаджиевой, ассистент режиссера - Кенуль Керимова.

В спектакле задействованы актеры Рамин Шихалиев и Вусал Халыгоглу (Коса), Джумшуд Зейналов и Вусал Мустафаев (Кечал), Рашад Бахтияров, Мехман Фатуллаев, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова и др.