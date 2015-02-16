В аукционном доме Лондона продемонстрируют произведения известного художника

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 17-19 февраля во всемирно известном аукционном доме Лондона "Sotheby’s" состоится показ уникальных образцов азербайджанского искусства.

Как отмечает Report, информацию распространили организаторы показа - "Buta Festivalı 2015".

На нынешней выставке будут продемонстрированы произведения известного художника Джавада Мирджавадова.

Отважные и эффектные произведения Мирджавадова насыщены скрытыми подтекстами и символами. В годы СССР его работы были запрещены под предлогом того, что якобы они не в социально-реалистическом стиле".

Родившийся в Баку и занимавшийся творчеством в Москве в 60-80-е годы прошлого века художник характеризуется как "видный азербайджанский художник ХХ века".

Отметим, что выставка, проводимая куратором Фарах Пириевой, охватывает также некоторые прекрасные образцы традиционных азербайджанских ковров из Национального музея искусств Азербайджана. Ковры демонстрируются для того, чтобы показать влияние азербайджанских ковров на творчество Мирджавадова и его московских и азербайджанских современников.