В АГУНП продемонстрирован фильм "Fitnə"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялся показ фильма "Fitnə" ("Козни") .

Как сообщает Report, в мероприятии участвовали ректор университета Мустафа Бабанлы, председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, его заместитель Саявуш Гейдаров.

Выступивший после показа ректор Мустафа Бабанлы отметил, что иногда люди с высшим образованием также становятся жертвами сфабрикованных дел: "У нас есть пустоты в этой области. Мы должны приложить больше усилий в этом направлении. Чего добиваются, отправляясь в Сирию?! Вместо этого молодежь должна предпринять шаги для своего будущего".

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что фильм направлен на пропаганду защиты молодежи от влияния радикальных группировок.

Отметим, что документальный фильм Fitnə носит просветительский характер. Он нацелен на борьбу с идеями религиозного радикализма, защиту национальных духовных ценностей и упрочение традиций толерантности в стране. Принявшие участие в фильме известные священнослужители и молодые ученые говорят о важности образования для информирования молодежи об опасности движений религиозного радикализма и для того, чтобы не допустить его влияния на молодое поколение.