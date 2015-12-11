В "28 Cinema" состоится показ фильма в связи с годовщиной смерти Гейдара Алиева

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В кинотеатре "28 Cinema" по случаю 12-ой годовщины смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будет показан короткометражный документальный фильм Вагифа Мустафаева "Патриот".

Как сообщает Report, "Патриот" является девятым в ряду фильмов, снятых Вагифом Мустафаевым о Великом Лидере.

Сюжет фильма охватывает первые годы деятельности Гейдара Алиева, после избрания первым секретарем КП Азербайджанской ССР.

Фильм будет показан 12 декабря в 11:00. Вход свободный. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.