​Universal Pictures побила рекорды Голливуда по размерам кассовых сборов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Кинокомпания Universal Pictures установила рекорд Голливуда, собрав в текущем году за пределами США 3,78 млрд. долларов США на показе своих новых фильмов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Тем самым она превысила достижение компании 20th Century Fox - 3,73 млрд. долларов США, чей рекорд продержался менее года.

Столь крупный финансовый успех Universal Pictures был обеспечен в первую очередь двумя фильмами: "Форсаж 7" и "Мир юрского периода", отмечает журнал Variety. Они заработали на международных рынках соответственно 1,2 млрд. долларов США и 983 млн. долларов США.

Вслед за ними по размеру доходов следуют еще два фильма голливудской киностудии: "Миньоны" - 670,2 млн. и "Пятьдесят оттенков серого" - 404,1 млн. долларов.