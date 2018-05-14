Умерла звезда фильмов про Супермена Марго Киддер

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Американская актриса Марго Киддер, которая исполнила роль девушки Супермена в одноименных фильмах, скончалась на 70-м году жизни.

Как передает Report, об этом пишет издание TMZ.

Как сообщается, актриса умерла в воскресенье, 13 мая, в своем доме в американском штате Монтанта. Причина смерти пока неизвестна.

Киддер получила известность после фильма «Супермен» 1978-го года, снятого Ричардом Доннером. В картине она сыграла Лоис Лейн, возлюбленную Супермена. Киддер также снялась в трех сиквелах: «Супермен 2», «Супермен 3» и «Супермен 4: Борьба за мир».

TMZ отмечает, что актриса страдала биполярным расстройством, из-за чего в 90-х оказалась на улице. Киддер была замужем трижды, с третьим мужем она развелась в 1984 году. У актрисы осталась дочь.