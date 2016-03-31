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    Умерла всемирно известный архитектор Заха Хадид

    Она являлась автором проекта здания Центра Гейдара Алиева в Баку

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный архитектор Дейм Заха Хадид, автор множества сооружений, в том числе водного центра лондонской Олимпиады, скончалась на 66-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

    Британский дизайнер иракского происхождения умерла в результате сердечного приступа в госпитале в Майами, где она проходила лечение от бронхита.

    Здания Хадид находятся в разных уголках мира. Она стала первой женщиной, получившей золотую медаль Королевского института британских архитекторов. Среди ее архитектурных проектов - Центр Гейдара Алиева в Баку, центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Оперный театр в Гуанчжоу, Музей Риверсайд в Глазго и многие другие.

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