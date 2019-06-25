Умерла вдова Олега Ефремова - актриса Алла Покровская

Супруга Олега Ефремова, мать актера и режиссера Михаила Ефремова - народная артистка России Алла Покровская скончалась на 82 году жизни.

Известная актриса театра и кино, народная артистка России, театральный педагог Алла Покровская скончалась во вторник, в возрасте 82 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Супруга выдающегося театрального деятеля современности Олега Ефремова - Покровская после окончания Школы-студии МХАТ в 1959 году была принята в труппу московского театра "Современник", в котором проработала 45 лет.

Играла в театре, ставила спектакли, озвучивала мультфильмы. На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Последняя ее роль в кино - в 2011 году снялась в роли матери Высоцкого в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".