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    Умерла британская актриса Эмма Чамберс

    Она известна по ролям в ситкоме «Викарий из Дибли» и фильме «Ноттинг Хилл»

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Британская актриса Эмма Чамберс умерла в возрасте 53 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на её агента Джона Гранта.

    «С грустью сообщаем о смерти актрисы Эммы Чамберс», — цитирует газета Гранта.

    Он отметил, что Чамберс скончалась «по естественным причинам».

    «На протяжении многих лет Эмма создавала множество персонажей и проделывала огромную работу. Она приносила смех и радость многим, и им будет очень её не хватать», — заявил агент актрисы.

    Чамберс известна по ролям в ситкоме «Викарий из Дибли» и фильме «Ноттинг Хилл».

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