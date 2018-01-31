Умер создатель мультфильма про кота Леопольда

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Советский режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила журналист Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", — сказала Альперина.

По предварительным данным, мультипликатор умер в среду примерно в 12:00 (по Баку) в немецком городе Золинген. Причина смерти не уточняется.