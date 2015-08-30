​Умер российский актёр Михаил Светин

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Актёр Михаил Светин скончался утром в реанимации Гатчинской центральной районной больницы (Ленинградская область).
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
«Светин умер сегодня в 06:45 утра», — сказал представитель администрации.
Михаила Светина экстренно госпитализировали 23 августа. После операции, которая завершилась успешно, актёра перевели в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции лёгких.
По некоторым данным, у 76-летнего актёра был гемморагический инсульт.
Михаил Светин — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. С 1970 года работал в Малом драматическом театре Ленинграда, с 1980 — в Ленинградском театре комедии имени Акимова. Исполнил роли в фильмах «Афоня», «Чародеи», «Двенадцать стульев», «Человек с бульвара Капуцинов». Спектакль «Дон Педро» с участием Михаила Светина показывали в Ленинградском театре комедии на протяжении последних 15 сезонов.
News DepartmentАвтор новости
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