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    Умер известный кинорежиссер Станислав Говорухин

    © РИА Новости / Антон Денисов

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Скончался кинорежиссер Станислав Говорухин. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании.

    "Я хочу вас проинформировать о том, что в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал политик.

    Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты России.

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