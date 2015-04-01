Украинский фильм удостоен премии в России

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В России прошла 28-я церемония вручения самой престижной кинематографической премии страны - "Ника".

Как сообщает Report, на церемонии вручения премии по 10-ти лучшим номинациям "Лучшим игровым фильмом" стала картина "Трудно быть богом" Алексея Германа-старшего. В результате этот фильм стал победителем по 6-ти из 9-ти номинаций.

Победителем в номинации "Лучшая режиссерская работа" стал Алексей Герман.

В номинации "Лучший сценарий" победил фильм "Дурак", а в номинации "Лучший анимационный фильм" - картина Леонида Шмелькова "Мой личный лось".

Номинации "Лучшая мужская роль" был удостоен Леонид Ярмольник за роль в картине "Трудно быть богом", в номинации "Лучшая женская роль" победила Елена Лядова за роль в фильме "Левиафан".

В номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии победила украинская картина "Племя".

За выдающийся вклад в кинематограф премию "Ника" получил сценарист Юрий Клепиков.

Номинации "Лучшая мужская роль второй степени" за роль в фильме "Левиафан" удостоен Роман Мадянов, "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме "Дурак" сыграла Дарья Мороза.

"Нику" также вручили победителям номинаций "Лучший художник" и "Лучший композитор".

В номинации "Честь и достоинство" премию получила актриса Лия Ахеджакова. Премию ей вручила Наина Ельцина. Недавно выписавшийся из больницы режиссер Эльдар Рязанов подключился к церемонии через скайп и лично поздравил любимую актрису.

Ведущим на церемонии был основатель кинематографической премии "Ника", известный бакинец Юлий Гусман.