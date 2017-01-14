Ухудшилось состояние здоровья актера Анвера Гасанова

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Ухудшилось состояние здоровья заслуженного актера Азербайджана Анвера Гасанова.

Как сообщил актер в заявлении Report, он получает лечение и чувствует себя плохо: "В настоящее время получаю лечение. В почках выявлено сильное воспаление, я страдаю уже 4 месяца".

Отметим, что А.Гасанову 66 лет. Он снимался в фильмах "Семеро сыновей моих" (Джалал), "Дервиш взорвал Париж" (Шахбаз), "Бабек" (Тархан), "Седлайте коней" (Сирадж), "Последняя ночь детства" (Мурад) и т.д.