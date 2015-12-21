​У находящегося в Баку народного артиста СССР возникли проблемы со здоровьем

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Видный актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили не явился на пресс-конференцию, проведенную в Баку творческим составом российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова.

Как сообщает Report, у актера возникли проблемы со здоровьем.

По словам заместителя руководителя российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Ирины Шимбаревички, актер вечером примет участие в спектакле: "Олег Басилашвили не пришел на пресс-конференцию, чтобы собраться с силами и выйти на сцену вечером".

На пресс-конференции также участвовала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Напомним, что на гастролях в Баку находится коллектив российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, который представит азербайджанским зрителям подготовленный народным артистом России, режиссером Тимуром Чхеидзе спектакль по мотивам произведения Ф.Достоевского "Дядюшкин сон".

Отметим, что это первые гастроли театра в Баку. Организаторы - министерство культуры и туризма Азербайджана и министерство культуры России.