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    ​У могилы Мирзы Фатали Ахундзаде прошла церемония почтения памяти

    Группа азербайджанских и грузинских ученых почтила память великого писателя

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Тбилиси почтили память видного азербайджанского писателя, мыслителя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде.

    Как сообщает Report, придя в Тбилисский ботанический сад, группа азербайджанских и грузинских ученых, писателей и поэтов возложила цветы к могиле великого писателя, почтила его память.

    Выступившие сотрудник Общественного телеканала Грузии Мирза Мамедоглу, писатель-журналист Низами Мамедзаде, поэт-переводчик Аллахверди Таклали и др. поделились своими мыслями о драматурге.

    Хотя М.Ф.Ахундзаде начал свое творчество со стихов, написанные им в 1850 году 6 комедий заложили основу азербайджанской национальной драматургии.

    Автором изданной в 1868 году в Тбилиси первой азбуки был также М.Ф.Ахундзаде.
    Проявлявший большой интерес к печати драматург публиковал свои статьи в газете "Экинчи" под псевдонимом "Векили-миллети-намелум". Он - автор ряда статей просветительского характера.

    Отметим, что выступившие выдвинули предложения об учреждении премии М.Ф.Ахундзаде, проведении конкурсов на лучшую статью, исследований.

    Предложения одобрили и идея учреждения премии была поддержана.  

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