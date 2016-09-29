ТЮЗ получил приглашение на II Международный фестиваль в Перми

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) примет участие во II Международном фестивале Мартина МакДонаха, который пройдет 1-7 октября в Перми (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, на фестивале, в котором примут участие театральные коллективы из Азербайджана, Польши, Молдовы, Шотландии, Боснии и Герцеговины, России, Чехии, Ирана и других стран, бакинский ТЮЗ покажет постановку "Королева красоты" из "Трилогии Линена" Мартина МакДонаха.

Режиссер-постановщик спектакля - театральный режиссер из Великобритании Ян Виллем ван ден Бош, режиссер – Айла Гашимова, художник-постановщик - Элизабет Кук (Великобритания), художник - Эльшан Сарханоглу, художник по свету - Майкл Меньон (Великобритания), над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана - Шафаг Алиева, Эльшан Рустамов, актеры Зульфия Алгусейнова, Эшгин Гулиев.

Выступление азербайджанского театра запланировано на 4 октября.