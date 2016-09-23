 Наверх
    Закрыть фоторежим

    TÜRKSOY проведет XIX Дни оперы

    В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения Рашида Бейбутова

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 5-12 октября Международная культурная организация TÜRKSOY проводит XIX Дни оперы.

    Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, в этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения известного азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

    Как правило, в Дни оперы TÜRKSOY принимают участие известные мастера тюркоязычных стран. Концерты в рамках фестиваля пройдут в Стамбуле и Гирне (Республике Северный Кипр).

    Нашу страну на этом мероприятии будут представлять ведущие солисты Азербайджанского государственного театра оперы и балета, народный артист Азер Зейналов и заслуженная артистка Афаг Аббасова.

    На концерте они исполнят произведения мировой классики, а также арии и дуэты из репертуара Рашида Бейбутова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi