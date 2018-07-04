Театральные труппы из Азербайджана примут участие в Международном театральном фестивале в Грузии

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Театральные труппы из Азербайджана, России и Грузии примут участие во втором Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, фестиваль стартует во Дворце искусства Чохатаури (Гурия) 5 июля и продлится до 14 июля.

В этом году он посвящен двум юбилейным датам: 90-летию со дня рождения Нодара Думбадзе и 150-летию со дня основания Озургетского тетра.

Сценические версии различных произведений Думбадзе на фестивале представят 13 театров, в том числе три зарубежных. Это московский театр "У Никитских ворот" с постановкой "Я, бабушка, Илико и Илларион", пермский мистический театр "У моста" со спектаклем "Зурикела", а также Государственный драматический театр Гянджи со своей версией рассказа "Хеладос".