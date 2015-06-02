 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Театр юного зрителя отправится на гастроли в регионы

    Гастроли продолжатся 10 дней

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "После I Европейских игр в Баку мы отправимся на гастроли". 

    Об этом Report заявил директор Театра юного зрителя, заслуженный артист Мубариз Гамидов. 

    Он отметил, что руководимый им театр до конца сезона будет работать с двойной ответственностью и во время I Европейских игр представит зрителям самые интересные произведения: "После завершения игр с 1 по 10 июля отправимся на гастроли в регионы. Для зрителей мы сыграем комедию "Хекаяти-хырс гулдурбасан" Мирзы Фатали Ахундова. 

    Режиссер спектакля народная артистка Джаннат Селимова, художник - Тахир Тахиров, композитор - Фирудин Аллахверди. В ролях: народный артист Шовги Гусейнов,  Гурбан Исмаилов, Гюляр Набиева и другие".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi