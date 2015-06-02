Театр юного зрителя отправится на гастроли в регионы

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "После I Европейских игр в Баку мы отправимся на гастроли".

Об этом Report заявил директор Театра юного зрителя, заслуженный артист Мубариз Гамидов.

Он отметил, что руководимый им театр до конца сезона будет работать с двойной ответственностью и во время I Европейских игр представит зрителям самые интересные произведения: "После завершения игр с 1 по 10 июля отправимся на гастроли в регионы. Для зрителей мы сыграем комедию "Хекаяти-хырс гулдурбасан" Мирзы Фатали Ахундова.

Режиссер спектакля народная артистка Джаннат Селимова, художник - Тахир Тахиров, композитор - Фирудин Аллахверди. В ролях: народный артист Шовги Гусейнов, Гурбан Исмаилов, Гюляр Набиева и другие".