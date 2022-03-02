Театр "Ла Скала" заменил дирижера "Пиковой дамы" Гергиева Тимуром Зангиевым

Руководство миланского театра "Ла Скала" приняло решение пригласить дирижировать оперой "Пиковая дама" молодого российского дирижера Тимура Зангиева вместо Валерия Гергиева.

Руководство миланского театра "Ла Скала" приняло решение пригласить дирижировать оперой "Пиковая дама" молодого российского дирижера Тимура Зангиева вместо Валерия Гергиева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в коммюнике театра в среду, управляющий директор Доминик Мейер написал соответствующее письмо Гергиеву.

В заявлении театра говорится о том, что 24 февраля вслед за развитием событий в Украине "маэстро было направлено письмо с предложением высказаться в пользу мирного разрешения конфликта в соответствии с [итальянской] конституцией". "Без ответа другое решение невозможно. Театр "Ла Скала" выражает свою поддержку украинским гражданам, ставшим жертвами агрессии, и многим россиянам, которые в эти дни выразили свое осуждение войне", - отметили в театре.