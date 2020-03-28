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Тбилисский азербайджанский государственный театр об увольнении актеров

Тбилисский азербайджанский государственный театр об увольнении актеров

"Увольнение 11 человек из труппы Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева, восемь из которых - актеры, шаг, предпринятый в рамках закона". 

Об этом заявил Report художественный руководитель театра Тургай Велизаде. 

По его словам, актеры по полгода не выходили на работу, что мешало деятельности театра: "Все это время они даже не интересовались судьбой театра и игнорировали призывы руководства. Неоднократно они получали выговоры, вычеты половины заработной платы, но все эти меры не возымели действия. Наконец, в феврале было принято решение об их увольнении".

По словам Т.Велизаде, восстановление уволенных актеров на прежних должностях невозможно. Художественный руководитель отметил, что в настоящее время в труппе состоят пять актеров, а на вакантные должности могут быть приняты и не профессиональные актеры: "Театр взрастит их, как актеров. Актеры театра в начале своей карьеры тоже не были профессиональны, но выступая и работая над собой, отшлифовали свое мастерство".

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