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Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца

Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца Сын актера Алена Делона Антони обвинил свою сестру Анушку в сокрытии от семьи информации о когнитивных нарушениях у их отца.
Искусство
4 января 2024 г. 08:31
Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца

Сын актера Алена Делона Антони обвинил свою сестру Анушку в сокрытии от семьи информации о когнитивных нарушениях у их отца.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Paris Match.

"Моя сестра никогда не сообщала нам с братом (младшим сыном актера Ален-Фабьеном - ред.), что в период с 2019 по 2022 год с отцом во время посещения клиники в Швейцарии были проведены пять когнитивных тестов, и он не смог пройти ни один из них", - отметил Антони Делон.

Он считает, что, скрыв информацию о состоянии отца, его сестра "подвергла жизнь артиста опасности". "По мнению врачей, эти тесты демонстрируют когнитивную деградацию, что ставит отца в положение психологической слабости и, следовательно, уязвимости", - сказал сын актера.

По его словам, Анушка, "которая живет в Швейцарии, была контактным лицом в клинике", где проходил обследование Ален Делон. Антони Делон утверждает, что его сестра "действовала в личных интересах", не проинформировав о проблемах со здоровьем у артиста. Он не сообщил, какие именно цели преследовала Анушка Делон.

По его словам, 88-летний актер не очень хорошо себя чувствует: "Дела у него идут плохо, он ослаб, ему все это надоело. Чувствует напряжение вокруг себя. Мне кажется, что это причиняет ему боль".

Антони Делон подчеркнул, что проинформировал правоохранительные органы о действиях сестры. При этом заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования Анушки Делон. Она обвинения брата в свой адрес пока не комментировала.

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Версия на азербайджанском языке Alen Delonun qızı atasının xəstəlik sirrini gizlədib

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