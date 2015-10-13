​Стартовал конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Cтартовал творческий детский конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия". Об этом сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-ку
К участию в отборочном туре конкурса приглашены дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Определены следующие темы рисунков: "Достопримечател
Работы азербайджанских участников могут быть поданы до 30 ноября 2015 года в Российский информационно-ку
Отобранные жюри пять лучших работ будут допущены к финалу, который состоится 25 декабря в городе Москве в актовом зале Центра азербайджанско-р
News DepartmentАвтор новости
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