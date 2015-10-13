​Стартовал конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Cтартовал творческий детский конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия". Об этом сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-ку льтурный центр Баку.

К участию в отборочном туре конкурса приглашены дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Определены следующие темы рисунков: "Достопримечател ьности Азербайджана и России", "Российско-азерб айджанская дружба", "Азербайджан в годы Второй Мировой Войны".

Работы азербайджанских участников могут быть поданы до 30 ноября 2015 года в Российский информационно-ку льтурного центр (адрес: город Баку, проспект Ходжалы, дом 20).