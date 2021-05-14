О нас
Report Georgia
Аудио новости

Специальный эпизод сериала "Друзья" выйдет 27 мая

Специальный эпизод сериала "Друзья" выйдет 27 мая Специальный эпизод комедийного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004) выйдет на платформе потокового видео HBO Max 27 мая.
Искусство
14 мая 2021 г. 08:45
Специальный эпизод сериала Друзья выйдет 27 мая

Специальный эпизод комедийного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004) выйдет на платформе потокового видео HBO Max 27 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил медиахолдинг WarnerMedia.

"HBO Max представит специальный выпуск "Друзья: воссоединение" (Friends: Reunion) в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max", - говорится в заявлении компании. Пресс-релиз сопровождается 40-секундным тизером, в котором присутствуют все шесть главных героев культового сериала: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри).

Режиссер и продюсер спецвыпуска - Бен Уинстон, исполнительный продюсер "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" (The Late Late Show with James Corden) и создатель клипов для Робби Уильямса, группы One Direction и других музыкальных исполнителей. В роли сопродюсеров выступили создатели самого сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также один из его исполнительных продюсеров Кевин Брайт.

В специальной серии появятся приглашенные звезды: футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, музыкальная группа BTS, телеведущий Джеймс Корден, модель и актриса Кара Делевинь, певица Леди Гага и другие.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн
Картину Ван Гога продали на аукционе за $39 млн
14 мая 2021 г. 07:28
Умер старейший актер в мире
Умер старейший актер в мире
12 мая 2021 г. 03:25
Том Круз в знак протеста вернул три награды Золотого глобуса
Том Круз в знак протеста вернул три награды "Золотого глобуса"
11 мая 2021 г. 06:50
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Скончался народный поэт Муса Ягуб
7 мая 2021 г. 16:22
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси
Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси
5 мая 2021 г. 09:16
Умер легендарный комик, прославившийся своим необычным смехом
Умер легендарный комик, прославившийся своим необычным смехом
29 апреля 2021 г. 01:56
В Баку состоится выставка под названием Рассказы Графикой
ФотоВ Баку состоится выставка под названием "Рассказы Графикой"
27 апреля 2021 г. 16:09
Рейтинг Оскара упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом
Рейтинг "Оскара" упал более чем в два раза по сравнению с 2020 годом
27 апреля 2021 г. 04:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi