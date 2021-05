Специальный эпизод сериала "Друзья" выйдет 27 мая

Специальный эпизод комедийного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004) выйдет на платформе потокового видео HBO Max 27 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил медиахолдинг WarnerMedia.

"HBO Max представит специальный выпуск "Друзья: воссоединение" (Friends: Reunion) в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max", - говорится в заявлении компании. Пресс-релиз сопровождается 40-секундным тизером, в котором присутствуют все шесть главных героев культового сериала: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри).

Режиссер и продюсер спецвыпуска - Бен Уинстон, исполнительный продюсер "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" (The Late Late Show with James Corden) и создатель клипов для Робби Уильямса, группы One Direction и других музыкальных исполнителей. В роли сопродюсеров выступили создатели самого сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также один из его исполнительных продюсеров Кевин Брайт.

В специальной серии появятся приглашенные звезды: футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, музыкальная группа BTS, телеведущий Джеймс Корден, модель и актриса Кара Делевинь, певица Леди Гага и другие.