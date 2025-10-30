Состояние народного артиста Ядигара Мурадова остается тяжелым
Искусство
- 30 октября, 2025
- 14:53
Состояние директора Шушинского государственного музыкально-драматического театра, заслуженного артиста Азербайджана Ядигара Мурадова остается тяжелым.
Об этом сообщили Report в Центральной клинической больнице, где артист продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Напомним, что Ядигар Мурадов был госпитализирован 4 октября после резкого ухудшения самочувствия.
