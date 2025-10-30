Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Состояние народного артиста Ядигара Мурадова остается тяжелым

    Искусство
    • 30 октября, 2025
    • 14:53
    Состояние директора Шушинского государственного музыкально-драматического театра, заслуженного артиста Азербайджана Ядигара Мурадова остается тяжелым.

    Об этом сообщили Report в Центральной клинической больнице, где артист продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

    Напомним, что Ядигар Мурадов был госпитализирован 4 октября после резкого ухудшения самочувствия.

