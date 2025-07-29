Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается тяжелым

Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается тяжелым, его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается тяжелым, его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Об этом сообщил Report главный врач Центральной клинической больницы Кямран Мусаев.

По его словам, хотя пациент дышит самостоятельно, значительной положительной динамики в неврологическом состоянии не наблюдается: "В то же время состояние функций других внутренних органов, в частности почек, вызывает серьезные опасения. В связи с вышеизложенным, комплексное лечение пациента продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии".

Напомним, что 23 июля народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критически тяжелого состояния он был переведен в столичное медицинское учреждение.