Состоялся 50-й показ спектакля "Шах Каджар"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Состоялся 50-й показ подготовленного в Академическом национальном драматическом театре спектакля "Шах Каджар".

Как сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, научным консультантом двухчастной трагедии, подготовленной народным артистом, художествнным руководителем и директором Азербайджанского академического национального драматического театра Азер Паша Неметом по пьесе заслуженного деятеля искусств Али Амирли "Вопроеки всему сказанному или Ага Мохаммед Шах Каджар", является Чингиз Каджар.

Композитор - народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера - Видади Гасанов.

В спектакле задействованы народные артисты - Фуад Поладов, Лалезар Мустафаева, заслуженные артисты - Сабир Мамедов, Мамед Сафа, Анар Хейбетов, Видади Гасанов, Матлаб Абдуллаев, Кязым Абдуллаев, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Эльнар Гараев, Джанали Джаналиев, Самира Ханларова, Адиль Демиров, Фарида Алиева и пр.