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    В Баку отметили 100-летний юбилей режиссера Джаваншира Мамедова

    Джамиль Гулиев и Айдын Казымзаде поделились воспоминаниями о выдающемся кинооператоре и режиссере

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Киноцентре Низами в Баку отметили 100-летний юбилей выдающегося кинооператора и режиссера, народного артиста Джаваншира Мамедова.

    Как сообщает Report, юбилейное мероприятие проведено при организаторстве министерства культуры и туризма, Государственного кинофонда, Союза кинематографистов Азербайджана и Киноцентра Низами. 

    На мероприятии исполнительный секретарь Союза кинематографистов Джамиль Гулиев, заслуженный деятель искусств Айдын Казымзаде поделились воспоминаниями о Джаваншире Мамедове, рассказали о его 60-летнем творчестве в сфере кинематографии. 

    В конце мероприятия был продемонстрирован документальный фильм Джаваншира Мамедова "Легенда о каспийских нефтяниках".

    Отметим, что в фойе Киноцентра Низами представлена фотовыставка, отражающая различные периоды жизни и творчества Дж.Мамедова. 

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