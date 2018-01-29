Состоится юбилейное мероприятие по случаю 95-летия Тофика Кязымова

Баку. 29 января. REPORT.AZ. 30 января в 19:00 в Академическом национальном драматическом театре состоится торжественное мероприятие, посвященное 95-летию выдающегося театрального режиссера и педагога, народного артиста Азербайджана Тофика Кязымова.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на юбилейном торжестве будет рассказано о жизни и деятельности режиссера, заслугах Т.Кязымова в развитии театрального и режиссерского искусства в Азербайджане. После торжественной части состоится показ спектакля “Мертвецы” по одноименной пьесе Джалила Мамедкулизаде. Музыка, написанная к спектаклю прославленным азербайджанским композитором, народным артистом СССР Гара Гараевым, прозвучит в новой постановке в оригинальной аранжировке. Спектакль поставлен по заказу Министерства культуры и туризма. Научным советником постановки является академик Иса Габиббейли. Роль Шейха Насруллы исполнит народный артист Нураддин Мехдиханлы, роль пьяного Искендера сыграет на сцене заслуженный артист Анар Хейбатов.

Отметим, что Тофик Кязымов, занимавший пост главного режиссера театра с 1964 по 1980-е гг., запомнился не только прекрасными постановками, но и сыграл большую роль в привлечении молодежи к театру.Так, формирование и развитие в Азербайджане лирико-психологической театральной школы связано с именем Тофика Кязымова.