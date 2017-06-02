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    Состоится вечер памяти Наримана Азимова

    На концерте прозвучат произведения азербайджанских композиторов

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии состоится вечер памяти народного артиста, дирижера Наримана Азимова.

    Как сообщили Report в пресс-службе филармонии, запланированный на 5 июня концерт пройдет при организационной поддержке телеканала "Культура" и азербайджанского радио, и содействии министерства культуры и туризма.

    Исполнителей будет сопровождать Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Фаик Садыгов.

    В программу включены выступления народных артистов Рамиза Гулиева, Гейдара Анатоллу, Гюльяз и Гьлюянаг Мамедовых, Ширзада Фаталиева, заслуженных артистов Алмаз Оруджевой, Закира Алиева, солистов Азербайджанского телевидения и радио Миралама Мираламова, Мамеда Наджафова,Эмилии Ягубовой, Нигяр Шабановой и пр.

    На концерте прозвучат произведения азербайджанских композиторов. 

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