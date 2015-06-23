Состоится совместный концерт итальянского ансамбля и Азербайджанского симфонического оркестра

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима Магомаева состоится совместный концерт итальянского ансамбля Le Dev4s и Азербайджанского симфонического оркестра им. Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

Концерт состоится 24 июня. Ансамбль Le Dev4s, созданный музыкантом и продюсером Франческой Вольпини, состоит из четырех итальянских сопрано. Женский ансамбль представляет интерпретацию самых известных опер и произведений, включая произведения Моцарта, Беллини, Верди и Пуччини.

Концертная программа начнется в 21.00.