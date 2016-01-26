​Состоится премьера спектакля "День рождения кролика" в новой постановке

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя состоится премьера спектакля "День рождения кролика" ("Dovşanın ad günü") в новой постановке.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, хотя предусмотренный для маленьких зрителей спектакль впервые был поставлен в 2000 году, сейчас его представят в новой постановке.

Согласно информации, спектакль, посвященный 95-летию известной детской писательницы Ханыманы Алибейли, был восстановлен и повторно включен в репертуар.

Режиссер-постановщик спектакля, поставленного по одноименному произведению Х.Алибейли, - народный артист Агахан Салманлы, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, аранжировщик - Васиф Гусейнли. Постановка танцев принадлежит Вусалу Мехралиеву.

В спектакле использована музыка покойного композитора, народной артистки Шафиги Ахундовой.

В ролях актеры Ирада Рашидова, Роза Ибадова, Севиндж Мехралиева, Зумруд Гулиева, Тахмина Мамедова, Зульфия Альгусейнова, Мехрибан Гусейнова, Нурия Алиева, Эйваз Ибрагимов, Рамиль Мамедов, Джейхун Мамедов, Халиг Бекиров, Эльнур Гусейнов, Эльнур Алиев, Вусал Мехралиев, Юсиф Дадашев.

Спектакль повествует об уловках волка и лисы, пытающихся съесть кролика.

Отметим, что в прежней постановке спектакль демонстрировался 120 раз. Премьера нового варианта постановки состоится 28 января в 12:00 и 14:00 в канун зимних школьных каникул.