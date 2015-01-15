​Состоится показ фильмов по случаю трагедии 20 Января и Ходжалинского геноцида

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана в Центре кино "Низами" в очередную годовщину трагедии 20 Января и Ходжалинского геноцида состоится показ фильмов на военно-патриотическую тему производства студий документальных фильмов "Салнаме" и "Яддаш".

Как сообщает Report, информация поступила из пресс-службы министерства культуры и туризма.

15-20 января состоится показ фильмов "Гюльтекин", "Адына ярашан огул", "Омрумун шах зирвеси" и "Мубаризлик зирвеси", посвященных национальным героям Азербайджана Гюльтекин Аскеровой, Горхмазу Эйвазову, Низами Мамедову и Мубаризу Ибрагимову.

В 10:00, 11:00 и 12:00 часов 19 января при организационной поддержке кинотеатра "Ветен" в средней общеобразовательной школе №1 состоится показ документальных фильмов "Эль таассубу, ветен мехеббети", "Хагга сойкенен хаят" и "Ширин Мирзоев", посвященных национальным героям Азербайджана Фазилю Мехтиеву, Асифу Магеррамову и Ширину Мирзоеву.

Первыми фильмы просмотрят студенты Бакинской высшей школы нефти.