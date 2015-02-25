 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоится IV Международный фестиваль мугама "Мир мугама"

    Фестиваль пройдет 11-18 марта

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и туризма, Союза композиторов Азербайджана будет организован IV Международный фестиваль мугама "Мир мугама". Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

    Фестиваль пройдет 11-18 марта.

    Художественным руководителем фестиваля является председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.

    Отметим, что в рамках фестиваля планируется проведение Международного научного симпозиума, концертов всемирно известных исполнителей, конкурса молодых исполнителей мугама. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi