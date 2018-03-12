Скончался Олег Табаков

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Москве в возрасте 82 лет скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе театра МХТ имени Чехова подтвердили смерть актера и режиссера Олега Табакова.

Артист был госпитализирован еще в ноябре 2017 года. С тех пор он не покидал больницу.

О.Табаков снялся в таких известных фильмах, как "17 мгновений весны", "12 стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Человек с бульвара Капуцинов" и др.